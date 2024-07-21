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بدء تشغيل خط ربط كهربائي بين العراق وتركيا

أخبار دولية
2024-07-21 | 05:04
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بدء تشغيل خط ربط كهربائي بين العراق وتركيا
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بدء تشغيل خط ربط كهربائي بين العراق وتركيا

أعلنت السلطات العراقية اليوم، افتتاح خط الربط الكهربائي بين العراق وتركيا لتغذية المنطقة الشمالية، وذلك في إطار سعي بغداد لتنويع مصادر الطاقة بغية الحد من الانقطاع المزمن للتغذية بالتيار الكهربائي.
     
ويعد قطاع الكهرباء من أكثر القضايا الشائكة في العراق، حيث تشتدّ الانقطاعات اليومية للتيار الكهربائي خصوصاً في الصيف عندما تقترب الحرارة من 50 درجة مئوية.
     
وأعلن مكتب رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني اليوم، افتتاح "خط الربط الكهربائي العراقي التركي، عبر محطّة الكسك غرب الموصل لتغذية المنطقة الشمالية".
     
وسيسمح الخط البالغ طوله 115 كيلومتراً، "بنقل 300 ميغاواط من تركيا إلى العراق لتزويد محافظات نينوى، صلاح الدين، وكركوك".
     
واعتبر السوداني، وفق بيان مكتبه، الربط مع الشبكة التركية "خياراً استراتيجياً للطاقة مستقبلياً، ويأتي ضمن رؤية البرنامج الحكومي للربط مع دول الجوار".
     
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء محمّد موسى لفرانس برس: "بدأ تشغيل الخط العراقي التركي اليوم".
     
وبعدما تضرّرت قدرته الإنتاجية بشكل كبير بسبب عقود من النزاعات ونقص في الاستثمارات، يعتمد العراق برغم كونه دولة نفطية على استيراد الغاز والكهرباء خصوصاً من إيران المجاورة.
     
وطالما شدد السوداني على ضرورة تنويع العراق لمصادر الطاقة لديه، بهدف زيادة إنتاجه من الكهرباء ووضع حدّ لانقطاع التيار الكهربائي.
     
وفي آذار، أعلن العراق بدء العمل بخط ربط كهربائي مع الأردن لتغذية منطقة الرطبة في جنوب غرب البلاد، كما يأمل تشغيل خطوط كهرباء أخرى مع دول الخليج.

أخبار دولية

العراق

تركيا

الكهرباء

خط ربط كهربائي

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