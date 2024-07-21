بعد الضربات الإسرائيلية... محاولات إخماد الحريق مستمرة في ميناء الحديدة

يواصل عناصر الإطفاء الأحد محاولاتهم لإخماد النيران التي اندلعت في ميناء الحديدة اليمني الذي يسيطر عليه الحوثيون، بعد بضع ساعات من ضربات إسرائيلية تسببت باندلاع حريق هائل وأسفرت عن ثلاثة قتلى، بحسب الحوثيين.



والضربات التي استهدفت السبت هذا الميناء الاستراتيجي في غرب اليمن والذي يشكل نقطة دخول رئيسية للوقود والمساعدات الإنسانية، هي الأولى التي تتبناها اسرائيل في هذا البلد الذي يبعد من أراضيها حوالى 1800 كلم.



وتوعد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع الأحد بـ"رد هائل على العدوان" الإسرائيلي.



وأعلن المتحدث أن الحوثيين أطلقوا صواريخ بالستية في اتجاه مدينة ايلات الإسرائيلية على البحر الأحمر.



من جهته، أفاد الجيش الإسرائيلي الأحد بأنه اعترض صاروخا آتيا من اليمن و"كان يقترب من إسرائيل".



وكانت مقاتلات إسرائيلية أغارت السبت على أهداف للحوثيين في ميناء مدينة الحديدة اليمنية غداة تبنّي الحوثيين هجوماً بمسيّرة مفخّخة أوقع قتيلاً في تل أبيب.



والأحد، غطت سحابة كثيفة من الدخان الأسود أجواء الحديدة، وفق مراسل وكالة فرانس برس في المكان.



وقال موظف في الميناء لم يشأ كشف هويته إن الحريق يتواصل في مستودعات الوقود ومحطة إنتاج الكهرباء، لافتا الى أن احتواء الحريق يتطلب أياما عدة، الأمر الذي أكده أيضا الخبراء في شؤون اليمن كون فرق الإطفاء تفتقر الى المعدات اللازمة.



وأورد محمد الباشا، كبير محللي الشرق الاوسط في مجموعة "نافانتي" الاميركية أن الحريق قد يمتد الى منشآت تخزين المواد الغذائية.

