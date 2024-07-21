إردوغان: تركيا مستعدة لإقامة قاعدة بحرية في قبرص "إذا دعت الحاجة"

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وفق تصريحات نقلتها وكالة انباء الأناضول الحكومية، أن بلاده مستعدة لإقامة قاعدة عسكرية بحرية في شمال قبرص "إذا دعت الحاجة".



وقال إردوغان في الطائرة التي كانت تقله عائدا من قبرص: "إذا دعت الحاجة، يمكننا بناء قاعدة ومنشآت بحرية في الشمال. نحن أيضا لدينا البحر"، متهما اليونان بالسعي الى إقامة قاعدة مماثلة في الجزيرة.