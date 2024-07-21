مانيلا تؤكد أن عملية تزويد قواتها بالإمدادات في بحر الصين الجنوبي "فيليبينية بحتة"

أعلن مجلس الأمن القومي الفيليبيني أن عملية تزويد القوات بالإمدادات التي تقوم بها مانيلا في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي ستظل "فيليبينية بحتة"، بعد أن تعهدت واشنطن أنها "ستقوم بما يلزم" لمساندتها.



وقال نائب المدير العام لمجلس الأمن القومي الفيليبيني جوناثان مالايا، ، لوكالة فرانس برس: "في ما يتعلق بمهمة (التناوب والامداد) فهي عملية فيليبينية بحتة تستخدم سفناً وأفراداً وقيادة فيليبينية".



وتأتي تصريحات مالايا بعد أن تعهد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن بلاده "ستقوم بما يلزم" لضمان قدرة الفيليبين على مواصلة إمداد قواتها في الجزيرة المرجانية المتنازع عليها.