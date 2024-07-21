الطلاب في بنغلادش لن يوقفوا احتجاجاتهم

أعلنت مجموعة "طلاب بنغلادش ضد التمييز" المنظمة للتظاهرات التي تهز البلاد احتجاجا على نظام الحصص في الوظائف العامة، الأحد أنها لن توقف احتجاجاتها رغم قرار المحكمة العليا القاضي بخفض الحصص المثيرة للجدل.



وقال المتحدث باسم المجموعة لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف اسمه: "لن نوقف احتجاجاتنا إلى أن تصدر الحكومة أمرا يعكس مطالبنا".