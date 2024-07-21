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زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى أسلحة بعيدة المدى لحماية مدنها وقواتها
أخبار دولية
2024-07-21 | 06:31
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زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى أسلحة بعيدة المدى لحماية مدنها وقواتها
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم، أن بلاده بحاجة إلى أسلحة بعيدة المدى لحماية مدنها وقواتها على الخطوط الأمامية من قنابل وطائرات مسيرة تطلقها روسيا وذلك بعد تعرض أوكرانيا لهجوم كبير بطائرات مسيرة وصواريخ خلال الليل.
وقال الجيش الأوكراني في وقت سابق اليوم إن روسيا شنت خامس هجوم بالطائرات المسيرة على كييف خلال أسبوعين، مضيفا أن منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت جميع الأسلحة الجوية قبل أن تصل إلى العاصمة.
وأفاد سلاح الجو الأوكراني عبر تيليغرام، بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 35 من أصل 39 طائرة مسيرة وصاروخين كروز أطلقتهما روسيا خلال الليل. وكشف أن الأسلحة استهدفت عشر مناطق في أوكرانيا.
ولم يتضح بعد عدد الطائرات المسيرة التي هاجمت كييف.
وذكر سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية لكييف عبر تيليغرام أن السلطات لم يصلها بلاغات بوقوع أي إصابات أو أضرار كبيرة حتى الآن.
وقال زيلينسكي عبر تيليغرام: "خلال الليلة الماضية وحدها، أطلق الجيش الروسي ما يقرب من 40 طائرة من طراز شاهد على أوكرانيا. الأهم من ذلك أن دفاعاتنا أسقطت معظمها".
واعتبر أن من الضروري تدمير القاذفات الروسية داخل قواعدها الجوية في روسيا لحماية أوكرانيا من هذه الغارات.
وقال زيلينسكي: "أن يكون لدينا قدرات كافية بعيدة المدى هو الرد العادل على الإرهاب الروسي. كل من يدعمنا في ذلك يدعم التصدي للإرهاب".
ولم يصدر أي تعليق من روسيا حتى الآن عن الهجمات. وتقول موسكو إنها لا تضرب أهدافا مدنية في أوكرانيا.
وقال بوبكو "هذه الهجمات الممنهجة... بطائرات مسيرة تثبت من جديد أن الغزاة يتحينون باستمرار فرصة لقصف كييف... إنهم يختبرون أساليب جديدة ويبحثون عن طرق جديدة للاقتراب من العاصمة، في محاولة لكشف مواقع دفاعنا الجوي".
أخبار دولية
زيلينسكي
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