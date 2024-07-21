موسكو تعلن السيطرة على بلدتين في شرق أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي السيطرة على بلدتين صغيرتين في شرق أوكرانيا، في اطار مواصلته قضم الأراضي في بعض قطاعات الجبهة رغم الخسائر الكبيرة.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في إحاطتها اليومية إن "وحدات مجموعة "الغرب" حررت بلدتي روزوفكا (اندرييفكا بالأوكرانية) وبيستشانوي نيجني (بيشتاني بالأوكرانية)".



وتقع البلدتان اللتان يقطنهما عدد محدود من السكان منذ ما قبل الهجوم الروسي في شباط/فبراير 2022، على التوالي في منطقتي لوغانسك وخاركيف، وتبعد الواحدة من الأخرى حوالى 15 كلم.