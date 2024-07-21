السعودية تتابع التصعيد في اليمن بعد الغارات الإسرائيلية

تتابع السعودية بـ"بقلق بالغ" تطورات التصعيد العسكريّ في اليمن، غداة غارات إسرائيلية على أهداف في ميناء مدينة الحديدة الخاضع لسيطرة المتمردين حوثيين.



وأغارت مقاتلات إسرائيلية السبت على أهداف للحوثيين في ميناء الحديدة ما تسبّب باندلاع حريق هائل وسقوط ثلاثة قتلى، غداة تبنّي المتمرّدين المدعومين من إيران هجومًا بمسيّرة مفخّخة أوقع قتيلًا في تل أبيب.



وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) بيانا لوزارة الخارجية قالت فيه إنّها "تتابع بقلق بالغ تطورات التصعيد العسكريّ في اليمن بعد الهجمات الإسرائيلية التي شهدتها محافظة الحديدة السبت".



وأكّدت أن الغارات الإسرائيلية "تضاعف من حدة التوتر الحالي في المنطقة، وتضر بالجهود المستمرة لإنهاء الحرب على غزة".



ودعت السعودية "الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والنأي في المنطقة وشعوبها عن مخاطر الحروب".



وجاء بيان الخارجية السعودية بعد ساعات من بيان لوزارة الدفاع نأت فيه بنفسها من هجمات اليمن.



وأفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العميد تركي المالكي أن "المملكة العربية السعودية ليس لها أي علاقة أو مشاركة باستهداف الحديدة، والمملكة لن تسمح باختراق أجوائها من أي جهة كانت".