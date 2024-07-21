إصابة عمال بانهيار منصة للتنقيب عن النفط في تركيا

انهارت منصة حفر للتنقيب عن النفط في جنوب شرق تركيا ما أدى إلى إصابة ثلاثة عمال على الأقل، أنقذ اثنان منهم، بحسب السلطات المحلية.



ووقع الحادث في موقع الحفر في جبل غابار في محافظة شرناق التي تسكنها غالبية كردية في أقصى جنوب شرق البلاد، بحسب وسائل الإعلام المحلية.



وأفاد المحافظ جودت أتاي الذي زار موقع الحادث على منصة "إكس": "أنقذ اثنان من العمال الثلاثة المحاصرين تحت أنقاض منصة الحفر ونُقل أحدهما بمروحية إلى المستشفى".



وأضاف: "الجهود مستمرة لإنقاذ آخر عامل ما زال محاصرا تحت الأنقاض".

