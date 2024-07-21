المتحدث باسم الحوثيين: سنواصل مهاجمة إسرائيل ولن نلتزم بأي قواعد اشتباك

أعلن المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام أن الجماعة ستواصل مهاجمة إسرائيل ولن تلتزم بأي قواعد اشتباك معها، وذلك غداة شن إسرائيل ضربات جوية على أهداف عسكرية تابعة للحوثيين قرب ميناء الحديدة اليمني مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل.



وقال عبد السلام لقناة "الجزيرة" إنه لن تكون هناك "خطوط حمراء" في رد الجماعة على إسرائيل.



وأضاف: "المنشآت الحساسة كلها بمختلف مستوياتها ستكون هدفا لنا".