الجيش الإسرائيليّ يبدأ تطعيم جنوده في غزة ضد شلل الأطفال

أعلن الجيش الإسرائيليّ بدء تطعيم جنوده الذين يقاتلون في غزة ضد شلل الأطفال بعدما أعلنت سلطات حماس رصد الفيروس في القطاع المحاصر والمدمر.



وكانت وزارة الصحّة في حكومة حماس في غزّة قد أعلنت أنّ الفحوص بيّنت وجود الفيروس المُسبّب لشلل الأطفال في عيّنات عديدة من مياه الصرف الصحّي في القطاع، مندّدة بـ"كارثة صحّية".



وأكدت وكالات تابعة للأمم المتحدة رصد فيروس شلل الأطفال من النوع الثاني في ست عينات بيئية جمعتها في 23 حزيران.



وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنّها توصلت إلى النتيجة نفسها.



وقال الجيش في بيان إنه "بدأ عملية تطعيم واسعة النطاق لجميع القوات البرية، النظامية والاحتياط".



ويوجد نحو 170 ألف جندي نظامي و300 ألف جندي احتياط في الجيش الإسرائيلي وفقا لبيان الجيش.