الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
My Journey - من الأوّل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
27
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اكتشاف أحد أقدم المباني المسيحية في منطقة الخليج العربيّ
أخبار دولية
2024-07-21 | 09:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
اكتشاف أحد أقدم المباني المسيحية في منطقة الخليج العربيّ
اكتشف علماء آثار بحرينيّون وبريطانيون في منطقة سماهيج في مدينة المحرّق في مملكة البحرين ما يعتقد أنه أحد أقدم المباني المسيحية في منطقة الخليج العربيّ، مما يشكّل أول دليل مادي على وجود هذا المجتمع الذي طوته قرون من الزمان.
وأكّد تحليل الكربون المشعّ الذي أجراه علماء الآثار العاملون في موقع سماهيج الأثريّ أنّ المبنى كان مأهولًا ما بين منتصف القرن الرابع وحتى منتصف القرن الثامن الميلادي، ويبدو أنه تم تركه من بعد ذلك مع انتشار الإسلام بين السكّان المحليين.
ويعود مشروع التنقيب بجهد مشترك ما بين فريق هيئة البحرين للثقافة والآثار وفريق بريطانيّ.
واكتشف العلماء تحت التل بقايا مسجد، ومع متابعة الحفر، واكتُشف مبنى كبير يحتوي على ثماني غرف، بما في ذلك مطبخ، وغرفة طعام، وما يبدو أنه غرفة للعمل، وثلاث غرف معيشة. وُيعتقد أن بناء المسجد كان ساهم في حفظ وصمود المبنى وبقائه حتى اليوم.
وأشارت المكتشفات إلى أنّ المبنى ربما كان قصر أسقف الأبرشية (مكان سكنه الرئيسيّ)، حيث كانت سماهيج جزءًا منها.
كما أشارت السجلات التاريخية إلى وجود صلة بين هذه المنطقة والسلطات الكنسية المركزية، حيث فُصل أحد الأساقفة في عام 410م وأُدين أسقف آخر بتحدي وحدة الكنسية في منتصف القرن السابع.
ومن أبرز المكتشفات مجموعة من الرموز المسيحية المبكرة التي تدل على هوية السكان المسيحية، وتشمل ثلاثة صلبان مصنوعة من الجبس، اثنان منها كانا يزينان المبنى من الخارج، وواحد قد يكون تم الاحتفاظ به كتذكار شخصي لأحد السكّان، إضافة إلى رسومات جدارية محفورة في الجبس تتضمن رمز السمكة وجزءاً مما يبدو أنه رمز "كاي رو" (وهو رمز مكون من حروف تشير إلى كلمة المسيح).
وقال الدكتور سلمان المحاري إن فريق التنقيب وصل إلى المرحلة الأخيرة من العمل في موقع سماهيج الأثري.
وأكّد أهمية الموقع بالنسبة لتاريخ البحرين وذلك بفضل ما عُثر عليه من بقايا أثرية زوّدت الباحثين بمعلومات عن فترة مهمة من تاريخ البحرين وهي فترة الوجود المسيحيّ.
وأوضح أنّ نتائج الدراسة الأولى في بداية المشروع قدمت دلائل على أن الموقع يعود للفترة من القرن السادس إلى الثامن الميلاديّ، إلّا أن الدراسة الأخيرة باستخدام التأريخ بالكربون المشع 14 أثبتت أن هذا المبنى يعود لفترة أقدم، وهي القرن الرابع الميلاديّ، أي أن عمره يعود إلى حوالى 1600 عام، وبذلك يكون واحداً من أقدم المباني المسيحية في منطقة الخليج العربي، موضحاً أنه في الفترة الأخيرة تم العثور على دليل واضح للصليب الشرقي على لوح جصي.
كما كشفت أعمال التنقيب في الموقع عن العديد من التفاصيل حول المبنى وحياة القاطنين في ذلك الوقت. فقد تم تشييده بشكل جيد للغاية بجدران حجرية مغلفة بالجبس وأرضيات جبسية مع مقابس وثقوب تشير إلى أماكن تثبيت الأبواب والمقاعد داخلياً. كما احتوى المطبخ على مواقد مصنوعة مع قواعد وأماكن للتخزين والحفظ. وتشير المكتشفات في داخل المبنى إلى أن سكّانه تمتعوا بمستوى معيشة جيّد، فقد تناولوا أصنافاً من اللحوم والأسماء والمحار ومحاصيل متنوعة ما زال يجري تحليلها. كما أن اكتشاف حبّات من حجر العقيق شبه الكريم وعدد كبير من القطع المكسورة من الفخار ذي الأصل الهندي، يشير إلى أن قاطني المبنى عملوا في التجارة، وخصوصاً مع الهند.
كما عُثر في المبنى على كؤوس زجاجية صغيرة للشرب، و12 قطعة نقدية نحاسية تشير إلى أنّ السكّان استخدموا عملات من الإمبراطورية الساسانية.
آخر الأخبار
أخبار دولية
المباني
المسيحية
منطقة
الخليج
العربيّ
التالي
إطلاق صفارات الإنذار من الهجمات الجوية في مدينة إيلات بجنوب إسرائيل
مقتل ثلاثة أشخاص في أوكرانيا بقصف روسي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2024-06-12
عمرها أكثر من ألفي سنة... اكتشاف أقدم مخطوطة مسجّلة عن عجيبة قام بها المسيح في طفولته (صورة)
منوعات
2024-06-12
عمرها أكثر من ألفي سنة... اكتشاف أقدم مخطوطة مسجّلة عن عجيبة قام بها المسيح في طفولته (صورة)
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-14
دول الخليج ترسم مستقبل اقتصاد المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
2024-05-14
دول الخليج ترسم مستقبل اقتصاد المنطقة
0
منوعات
2024-05-14
"نكهات إماراتية"... أول مصنع للمشروبات الكحولية في منطقة الخليج: وهذه التفاصيل (فيديو)
منوعات
2024-05-14
"نكهات إماراتية"... أول مصنع للمشروبات الكحولية في منطقة الخليج: وهذه التفاصيل (فيديو)
0
خبر عاجل
14:17
بايدن: أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا هاريس لتكون مرشحة حزبنا
خبر عاجل
14:17
بايدن: أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا هاريس لتكون مرشحة حزبنا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:31
ترامب: هزيمة هاريس في الانتخابات ستكون أسهل من هزيمة بايدن
أخبار دولية
14:31
ترامب: هزيمة هاريس في الانتخابات ستكون أسهل من هزيمة بايدن
0
أخبار دولية
14:26
بايدن يؤيد ترشيح نائبته كامالا هاريس للرئاسة
أخبار دولية
14:26
بايدن يؤيد ترشيح نائبته كامالا هاريس للرئاسة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
المقابلة الكاملة مع منسق العلاقات العربية لحملة ترامب للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18
المقابلة الكاملة مع منسق العلاقات العربية لحملة ترامب للـLBCI
0
أخبار دولية
14:10
بايدن يعلن انسحابه من السباق الرئاسي لعام 2024
أخبار دولية
14:10
بايدن يعلن انسحابه من السباق الرئاسي لعام 2024
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:49
الوكالة الوطنية للاعلام: وقوع عدد من الإصابات في صفوف المدنيين في عدلون تم نقلهم الى المستشفيات
آخر الأخبار
15:49
الوكالة الوطنية للاعلام: وقوع عدد من الإصابات في صفوف المدنيين في عدلون تم نقلهم الى المستشفيات
0
أخبار لبنان
2024-06-06
زهران لـ"جدل": حزب الله قال انه اذا دعا بري الى جلسة حوار فسيحضر وبأربع جلسات
أخبار لبنان
2024-06-06
زهران لـ"جدل": حزب الله قال انه اذا دعا بري الى جلسة حوار فسيحضر وبأربع جلسات
0
أخبار دولية
2024-07-20
إنقاذ طفل من رحم أم قُتلت في غارة إسرائيلية على غزة
أخبار دولية
2024-07-20
إنقاذ طفل من رحم أم قُتلت في غارة إسرائيلية على غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-16
ترامب يُرشح في الولايات المتحدة... والأرواح تُطرد منه في الهند
تقارير نشرة الاخبار
2024-07-16
ترامب يُرشح في الولايات المتحدة... والأرواح تُطرد منه في الهند
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
المقابلة الكاملة مع منسق العلاقات العربية لحملة ترامب للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18
المقابلة الكاملة مع منسق العلاقات العربية لحملة ترامب للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
تأهّب إسرائيليّ استعدادًا لاحتمال رد الحوثيين على هجوم الحديدة
تقارير نشرة الاخبار
14:02
تأهّب إسرائيليّ استعدادًا لاحتمال رد الحوثيين على هجوم الحديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
سياحة في السعودية ...في عز الصيف
تقارير نشرة الاخبار
13:59
سياحة في السعودية ...في عز الصيف
0
رياضة
13:58
تصفيات بطولة padel for a cause مستمرة...
رياضة
13:58
تصفيات بطولة padel for a cause مستمرة...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
لبنان يحصد برونزية بطولة العالم للروكبي تاتش
تقارير نشرة الاخبار
13:55
لبنان يحصد برونزية بطولة العالم للروكبي تاتش
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بطلة التايكواندو ليتيسيا عون تشارك في اولمبياد باريس وهدفها تحقيق ميدالية للبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:47
بطلة التايكواندو ليتيسيا عون تشارك في اولمبياد باريس وهدفها تحقيق ميدالية للبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هذا ما قاله رئيس الاتحاد اللبنانيّ للتايكواندو عن حظوظ ليتيسيا في الاولمبياد
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هذا ما قاله رئيس الاتحاد اللبنانيّ للتايكواندو عن حظوظ ليتيسيا في الاولمبياد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
العراق متفهّم لظروف لبنان في ملف الفيول... وتركُ الجانب المالي للجان مختصة
تقارير نشرة الاخبار
13:44
العراق متفهّم لظروف لبنان في ملف الفيول... وتركُ الجانب المالي للجان مختصة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هكذا نفّذت إسرائيل عمليتها ضد الحديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
هكذا نفّذت إسرائيل عمليتها ضد الحديدة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:50
ثلاثة مصادر أمنية وشهود لرويترز: الضربات الاسرائيلية استهدفت مستودع ذخيرة لحزب الله في الجنوب
خبر عاجل
15:50
ثلاثة مصادر أمنية وشهود لرويترز: الضربات الاسرائيلية استهدفت مستودع ذخيرة لحزب الله في الجنوب
2
خبر عاجل
15:26
قطع اوتوستراد صيدا صور بالكامل وتحويل السير الى داخل القرى والبلدات اثر الغارة التي استهدفت بلدة عدلون - الزهراني
خبر عاجل
15:26
قطع اوتوستراد صيدا صور بالكامل وتحويل السير الى داخل القرى والبلدات اثر الغارة التي استهدفت بلدة عدلون - الزهراني
3
خبر عاجل
15:04
غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عدلون - الزهراني جنوبي صيدا وأصوات انفجارات متتالية تسمع في أرجاء المنطقة (فيديو)
خبر عاجل
15:04
غارة إسرائيلية استهدفت بلدة عدلون - الزهراني جنوبي صيدا وأصوات انفجارات متتالية تسمع في أرجاء المنطقة (فيديو)
4
آخر الأخبار
16:05
الوكالة الوطنية: حالات ضيق تنفس واختناق في صفوف الاهالي بسبب الحرائق نتيجة الغارة على الشهابية
آخر الأخبار
16:05
الوكالة الوطنية: حالات ضيق تنفس واختناق في صفوف الاهالي بسبب الحرائق نتيجة الغارة على الشهابية
5
فنّ
09:51
أثناء عودتها إلى منزلها... ممثلة لبنانية تتعرض للسرقة: ماذا حصل؟
فنّ
09:51
أثناء عودتها إلى منزلها... ممثلة لبنانية تتعرض للسرقة: ماذا حصل؟
6
آخر الأخبار
16:06
ليل ساخن في الجنوب...غارات اسرائيلية احداها تستهدف مستودعاً (فيديو)
آخر الأخبار
16:06
ليل ساخن في الجنوب...غارات اسرائيلية احداها تستهدف مستودعاً (فيديو)
7
منوعات
15:40
"لا أعرف كيف أعبر عن ذلك بصراحة أكبر"... دخل منزله ثم اتصل بالشرطة باكياً: ما رآه في الداخل مرعب!
منوعات
15:40
"لا أعرف كيف أعبر عن ذلك بصراحة أكبر"... دخل منزله ثم اتصل بالشرطة باكياً: ما رآه في الداخل مرعب!
8
خبر عاجل
13:50
بيان على إكس: بايدن يقول إنه قرر التنحي عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية
خبر عاجل
13:50
بيان على إكس: بايدن يقول إنه قرر التنحي عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More