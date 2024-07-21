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اكتشاف أحد أقدم المباني المسيحية في منطقة الخليج العربيّ

أخبار دولية
2024-07-21 | 09:43
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اكتشاف أحد أقدم المباني المسيحية في منطقة الخليج العربيّ
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اكتشاف أحد أقدم المباني المسيحية في منطقة الخليج العربيّ

اكتشف علماء آثار بحرينيّون وبريطانيون في منطقة سماهيج في مدينة المحرّق في مملكة البحرين ما يعتقد أنه أحد أقدم المباني المسيحية في منطقة الخليج العربيّ، مما يشكّل أول دليل مادي على وجود هذا المجتمع الذي طوته قرون من الزمان.

وأكّد تحليل الكربون المشعّ الذي أجراه علماء الآثار العاملون في موقع سماهيج الأثريّ أنّ المبنى كان مأهولًا ما بين منتصف القرن الرابع وحتى منتصف القرن الثامن الميلادي، ويبدو أنه تم تركه من بعد ذلك مع انتشار الإسلام بين السكّان المحليين.

ويعود مشروع التنقيب بجهد مشترك ما بين فريق هيئة البحرين للثقافة والآثار وفريق بريطانيّ.

واكتشف العلماء تحت التل بقايا مسجد، ومع متابعة الحفر، واكتُشف مبنى كبير يحتوي على ثماني غرف، بما في ذلك مطبخ، وغرفة طعام، وما يبدو أنه غرفة للعمل، وثلاث غرف معيشة. وُيعتقد أن بناء المسجد كان ساهم في حفظ وصمود المبنى وبقائه حتى اليوم.

وأشارت المكتشفات إلى أنّ المبنى ربما كان قصر أسقف الأبرشية (مكان سكنه الرئيسيّ)، حيث كانت سماهيج جزءًا منها. 


كما أشارت السجلات التاريخية إلى وجود صلة بين هذه المنطقة والسلطات الكنسية المركزية، حيث فُصل أحد الأساقفة في عام 410م وأُدين أسقف آخر بتحدي وحدة الكنسية في منتصف القرن السابع.

ومن أبرز المكتشفات مجموعة من الرموز المسيحية المبكرة التي تدل على هوية السكان المسيحية، وتشمل ثلاثة صلبان مصنوعة من الجبس، اثنان منها كانا يزينان المبنى من الخارج، وواحد قد يكون تم الاحتفاظ به كتذكار شخصي لأحد السكّان، إضافة إلى رسومات جدارية محفورة في الجبس تتضمن رمز السمكة وجزءاً مما يبدو أنه رمز "كاي رو" (وهو رمز مكون من حروف تشير إلى كلمة المسيح).

وقال الدكتور سلمان المحاري إن فريق التنقيب وصل إلى المرحلة الأخيرة من العمل في موقع سماهيج الأثري.

وأكّد أهمية الموقع بالنسبة لتاريخ البحرين وذلك بفضل ما عُثر عليه من بقايا أثرية زوّدت الباحثين بمعلومات عن فترة مهمة من تاريخ البحرين وهي فترة الوجود المسيحيّ.

وأوضح أنّ نتائج الدراسة الأولى في بداية المشروع قدمت دلائل على أن الموقع يعود للفترة من القرن السادس إلى الثامن الميلاديّ، إلّا أن الدراسة الأخيرة باستخدام التأريخ بالكربون المشع 14 أثبتت أن هذا المبنى يعود لفترة أقدم، وهي القرن الرابع الميلاديّ، أي أن عمره يعود إلى حوالى 1600 عام، وبذلك يكون واحداً من أقدم المباني المسيحية في منطقة الخليج العربي، موضحاً أنه في الفترة الأخيرة تم العثور على دليل واضح للصليب الشرقي على لوح جصي.

كما كشفت أعمال التنقيب في الموقع عن العديد من التفاصيل حول المبنى وحياة القاطنين في ذلك الوقت. فقد تم تشييده بشكل جيد للغاية بجدران حجرية مغلفة بالجبس وأرضيات جبسية مع مقابس وثقوب تشير إلى أماكن تثبيت الأبواب والمقاعد داخلياً. كما احتوى المطبخ على مواقد مصنوعة مع قواعد وأماكن للتخزين والحفظ. وتشير المكتشفات في داخل المبنى إلى أن سكّانه تمتعوا بمستوى معيشة جيّد، فقد تناولوا أصنافاً من اللحوم والأسماء والمحار ومحاصيل متنوعة ما زال يجري تحليلها. كما أن اكتشاف حبّات من حجر العقيق شبه الكريم وعدد كبير من القطع المكسورة من الفخار ذي الأصل الهندي، يشير إلى أن قاطني المبنى عملوا في التجارة، وخصوصاً مع الهند.

كما عُثر في المبنى على كؤوس زجاجية صغيرة للشرب، و12 قطعة نقدية نحاسية تشير إلى أنّ السكّان استخدموا عملات من الإمبراطورية الساسانية.

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