اشتباك بين القوات الإسرائيلية ومقاتلين فلسطينيين في رفح

اشتبكت القوات الإسرائيلية مع مقاتلين فلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



وقصفت مناطق في وسط القطاع الساحليّ حيث يلوذ آلاف الفلسطينيين النازحين من منازلهم بحثًا عن مأوى.



وقال سكان في مدينة رفح القريبة من الحدود مع مصر إنّ معارك ضارية اندلعت بين مقاتلين بقيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وقوات إسرائيلية، ولا سيما في المناطق الواقعة في وسط القطاع وغربه التي تقدمت فيها الدبابات الإسرائيلية في اليومين الماضيين.



وأعلن الجناحان المسلحان لحركتي حماس والجهاد الإسلاميّ أنّ مقاتليهما واجهوا القوات الإسرائيلية بصواريخ مضادة للدبابات وقذائف مورتر.



كما أعلن الجيش الإسرائيليّ أنّ جنوده قتلوا مجموعة من المقاتلين كانت تتجه نحوهم.



ودمروا ذخيرة وممرات أنفاق وبنية تحتية في تل السلطان في الجزء الشرقيّ من المدينة.



وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أنّ الغارات الإسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أدت إلى مقتل 64 شخصًا على الأقل وإصابة أكثر من 100.