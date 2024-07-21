عبد الملك الحوثي: تنسيق بين الجماعة وجبهات الاسناد إلى تطور

أكّد زعيم جماعة أنصار الله في اليمن عبد الملك الحوثي، وجود تعاون وتنسيق بين الجماعة وجبهات الاسناد يتطور اكثر واكثر وله اثر كبير على إسرائيل.



ولفت إلى استمرار معادلة جديدة.