مستوطنون يعتدون على متطوعين أجانب في الضفة الغربية المحتلة

أكّد نشطاء والجيش الإسرائيليّ لوكالة فرانس برس اعتداء مستوطنين على متضامنين أجانب كانوا يساعدون مزارعين فلسطينيين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم ونقلهم لتلقي العلاج.



وقال المتطوع ديفيد همل وهو ألماني يعيش في الولايات المتحدة إنهم تعرضوا للضرب بقضبان حديدية وحجارة.



وبحسب همل كان بين المستوطنين ست نساء "كانوا يحملون أنابيب معدنية وعصي خشبية، عندما توجهوا نحو المزارعين".



وشدّد لفرانس برس على وقوقفهم بسلام وعدم تشكيلهم تهديدًا على أحد عندما توجهوا نحونا ودفعونا نحو الطريق.