وفد إسرائيليّ للتفاوض مع حماس في خصوص الرهائن

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو أنّ إسرائيل سترسل وفدًا مكلّفًا بالتفاوض مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) للتوصل إلى اتفاق في خصوص الرهائن.

