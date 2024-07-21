بايدن يعلن انسحابه من السباق الرئاسي لعام 2024

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن انسحابه من السباق الرئاسي لعام 2024، في إعلان يأتي قبل اقل من أربعة أشهر على الانتخابات وبعد أسابيع على الشكوك التي أحاطت بوضعه الجسدي والذهني.



وقال بايدن، الرئيس الديموقراطي البالغ من العمر 81 عاما في بيان إنه "يعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن انسحب وأن أركز فقط على مهامي كرئيس الى حين انتهاء ولايتي".

وأكد أنه سيركز على الوفاء بمهامه الرئاسية حتى انقضاء ولايته، لافتا إلى أنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق هذا الأسبوع بشأن قراره.