بايدن يؤيد ترشيح نائبته كامالا هاريس للرئاسة

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه يؤيد ترشيح الحزب الديموقراطي نائبته كامالا هاريس لانتخابات 2024 الرئاسية بعد انسحابه من السباق.



وقال بايدن عبر منصة إكس: "اليوم أريد أن أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا لتكون مرشحة حزبنا هذا العام".



وطالب أنصاره بالتبرع لحملة هاريس.