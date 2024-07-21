ترامب: هزيمة هاريس في الانتخابات ستكون أسهل من هزيمة بايدن

رأى المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب، لشبكة سي.إن.إن، أنه يعتقد أن هزيمة نائبة الرئيس كاملا هاريس في انتخابات الخامس من تشرين الثاني ستكون أسهل من هزيمة الرئيس الديمقراطي جو بايدن الذي أعلن انسحابه من خوض سباق الرئاسة.



وقال مراسل من الشبكة على منصة إكس إن ترامب أدلى بهذه التصريحات للشبكة التلفزيونية بعد وقت قصير من إعلان بايدن قراره.