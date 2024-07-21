السودان وإيران يتبادلان السفراء بعد ثمانية أعوام من القطيعة

أعلنت الحكومة السودانية أن القائد الفعلي للبلاد، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، تسلم أوراق اعتماد سفير إيراني وأرسل سفيرًا إلى طهران، ما يعزز التقارب بعد قطيعة استمرت ثماني سنوات.



واتفق السودان وإيران في تشرين الأول الماضي على استئناف العلاقات الدبلوماسية، مع سعي الجيش لكسب حلفاء خلال الحرب مع قوات الدعم السريع.



وأعلنت الحكومة السودانية الموالية للجيش في قتاله المستمر منذ 15 شهرًا ضد قوات الدعم السريع، في بيان أن البرهان استقبل سفير طهران الجديد حسن شاه حسيني في بورتسودان.



وأصبحت المدينة المطلة على البحر الأحمر المقر الفعلي للحكومة السودانية منذ بدء القتال في العاصمة الخرطوم.



وقال وكيل وزارة الخارجية حسين الأمين إن الخطوة "تعد إيذانا ببدء مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين"، مضيفا أن البرهان عين عبد العزيز حسن صالح سفيرا للسودان في طهران.