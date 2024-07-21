زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ يشيد ببايدن

أشاد زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر بالرئيس جو بايدن.



ووصفه بانه "وطنيّ عظيم" بعد إعلان انسحابه من السباق الى البيت الأبيض.



وقال: "من الواضح أن اتخاذ قراره لم يكن سهلا، لكنه وضع مرة أخرى بلاده وحزبه ومستقبلنا في المقام الأول."



وأضاف: "جو، هذا اليوم يظهر أنك وطني عظيم".