رئيس مجلس النواب الأميركيّ: على بايدن الاستقالة فورًا

اعتبر رئيس مجلس النواب الأميركيّ الجمهوريّ مايك جونسون أنه يتعين على الرئيس جو بايدن الاستقالة فورًا، بعدما أعلن الأخير انسحابه من السباق الرئاسيّ على خلفية ضغوط شديدة بسبب سنه.



وجاء في بيان لجونسون "إذا كان جو بايدن غير مؤهل للترشح للرئاسة، فهو غير مؤهل لكي يكون رئيسا. عليه أن يستقيل فورا".