الديمقراطيون سيتّبعون عملية "شفافة ومنظّمة" لاختيار مرشح للرئاسة

أكد رئيس اللجنة الوطنية للحزب الديموقراطي جيمي هاريسون أن الحزب سينظم عملية "شفافة ومنظّمة" لاختيار مرشح جديد بعد إعلان الرئيس جو بايدن انسحابه من السباق إلى البيت الأبيض.



وأشاد هاريسون في بيان ببايدن، لافتا إلى أنه "في الأيام المقبلة، سيجري الحزب عملية شفافة ومنظّمة للمضي قدما كحزب ديموقراطي موحد مع مرشح يمكنه هزيمة دونالد ترامب في تشرين الثاني".