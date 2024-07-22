وزير الدفاع الإسرائيلي يشكر بايدن: نحن ممتنون لقيادتكم وصداقتكم

شكر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في وقت متأخر أمس الأحد الرئيس الأميركي جو بايدن على "دعمه الراسخ" لإسرائيل على مر الأعوام، في أعقاب إعلان بايدن قراره الانسحاب من خوض انتخابات الرئاسة.



وكتب غالانت على موقع إكس: "دعمكم الراسخ خاصة أثناء الحرب كان لا يقدر بثمن. نحن ممتنون لقيادتكم وصداقتكم".