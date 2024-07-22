حاكم كاليفورنيا يدعم ترشيح هاريس بعد أن رأى فيه البعض منافساً لها

دعم حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم الأحد ترشيح نائبة الرئيس كامالا هاريس لمنصب رئيسة الولايات المتّحدة، مُبعداً بذلك من طريقها منافساً قوياً محتملاً بعد القرار المفاجئ الذي اتّخذه الرئيس جو بايدن قبل ساعات من ذلك بسحب ترشّحه لولاية ثانية.



وكتب نيوسوم في منشور على منصة إكس "في الوقت الذي تتعرّض فيه ديموقراطيتنا للخطر، ومستقبلنا موجود فيه على المحكّ، لا أحد أفضل من نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس للترافع عن القضية ضدّ رؤية دونالد ترامب الظلامية، ولقيادة بلادنا في اتّجاه أكثر صحة".



وأضاف أنّ هاريس "قوية وعنيدة ولا تعرف الخوف".



وهاريس التي كانت سناتورة عن ولاية كاليفورنيا في مجلس الشيوخ رشّحها بايدن للحلول محلّه بعد قراره التاريخي مساء الأحد سحب ترشّحه لخوض الانتخابات المقرّرة في تشرين الثاني لتولّي الرئاسة لولاية ثانية.