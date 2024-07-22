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الديموقراطيون يجمعون أكبر قدر من التبرعات في 2024 بعد ترشح هاريس مكان بايدن
أخبار دولية
2024-07-22 | 00:04
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الديموقراطيون يجمعون أكبر قدر من التبرعات في 2024 بعد ترشح هاريس مكان بايدن
أعلنت مجموعة "أكت بلو" المسؤولة عن جمع التبرّعات لحملة الانتخابات الرئاسية للحزب الديموقراطي أنّها سجّلت مساء الأحد، بعد سحب الرئيس جو بايدن ترشّحه ودعمه نائبته كامالا هاريس للحلول محلّه، أكبر عملية جمع تبرّعات ليوم واحد في 2024.
وقالت المجموعة في بيان إنّه "حتى الساعة 21,00 (01,00 ت غ)، جمع المؤيّدون على مستوى القاعدة 46.7 مليون دولار (42.8 مليون يورو) عبر آكت بلو بعد إطلاق ترشيح نائبة الرئيس كامالا هاريس.
أخبار دولية
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