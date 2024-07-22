الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تمارين رياضيّة صباحية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ترامب وفانس يهاجمان بايدن وهاريس بعد انسحاب الرئيس من الانتخابات

أخبار دولية
2024-07-22 | 00:07
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ترامب وفانس يهاجمان بايدن وهاريس بعد انسحاب الرئيس من الانتخابات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ترامب وفانس يهاجمان بايدن وهاريس بعد انسحاب الرئيس من الانتخابات

شنّ المرشّح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب والمرشّح لمنصب نائب الرئيس جاي دي فانس مساء الأحد هجوماً حادّاً على الرئيس الديموقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بعد إعلان بايدن انسحابه من السباق إلى البيت الأبيض.
     
وأورد ترامب في منشور على شبكته الاجتماعية تروث سوشيال بعيد إعلان الرئيس، أنّ "جو بايدن لم يكن مؤهلا لأن يكون مرشحا للرئاسة، وبالتأكيد ليس مناسبا للخدمة" في المنصب. 
     
وأضاف "من سيختاره اليسار الآن سيكون مماثلاً".
     
بدوره، قال جاي دي فانس إنّ بايدن كان "أسوأ رئيس في حياته".
     
كما هاجم نائبة الرئيس كامالا هاريس التي قال جو بايدن إنه يدعم ترشيحها عن الحزب الديموقراطي. 

أخبار دولية

وفانس

يهاجمان

بايدن

وهاريس

انسحاب

الرئيس

الانتخابات

LBCI التالي
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 8 مسيرات أوكرانية قرب مصفاة نفط في توابسي
زيلينسكي يشكر بايدن على قراراته "الجريئة" بشأن أوكرانيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:31

ترامب: هزيمة هاريس في الانتخابات ستكون أسهل من هزيمة بايدن

LBCI
أخبار دولية
2024-07-18

مصدر لـ"رويترز": بايدن يدرس الانسحاب من الانتخابات الرئاسية الأميركية

LBCI
أخبار دولية
2024-07-16

بايدن: لا أعرف ما إذا كان إطلاق النار على ترامب سيغير مسار الانتخابات

LBCI
آخر الأخبار
2024-07-15

بايدن يصف مرشح خصمه لمنصب نائب الرئيس بأنه "استنساخ لترامب"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:28

روسيا تعلن إسقاط 75 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
01:24

الجيش الإسرائيلي يأمر سكان غزة بإخلاء الأجزاء الشرقية من خان يونس

LBCI
أخبار دولية
01:03

تايوان تبدأ مناورات سنوية تهدف لمحاكاة قتال فعلي

LBCI
أخبار دولية
01:01

ناشطون يعتزمون تنظيم احتجاجات أثناء زيارة نتنياهو لواشنطن هذا الأسبوع

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
13:50

بيان على إكس: بايدن يقول إنه قرر التنحي عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية

LBCI
أخبار دولية
2024-07-18

مصدر لـ"رويترز": بايدن يدرس الانسحاب من الانتخابات الرئاسية الأميركية

LBCI
موضة وجمال
11:45

قضية المؤثرة فاطمة المؤمن إلى الواجهة مجدداً... إليكم آخر المستجدات!

LBCI
أخبار دولية
00:36

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 8 مسيرات أوكرانية قرب مصفاة نفط في توابسي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

المقابلة الكاملة مع منسق العلاقات العربية لحملة ترامب للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

تأهّب إسرائيليّ استعدادًا لاحتمال رد الحوثيين على هجوم الحديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

سياحة في السعودية ...في عز الصيف

LBCI
رياضة
13:58

تصفيات بطولة padel for a cause مستمرة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

لبنان يحصد برونزية بطولة العالم للروكبي تاتش

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

بطلة التايكواندو ليتيسيا عون تشارك في اولمبياد باريس وهدفها تحقيق ميدالية للبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

هذا ما قاله رئيس الاتحاد اللبنانيّ للتايكواندو عن حظوظ ليتيسيا في الاولمبياد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

العراق متفهّم لظروف لبنان في ملف الفيول... وتركُ الجانب المالي للجان مختصة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

هكذا نفّذت إسرائيل عمليتها ضد الحديدة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
09:51

أثناء عودتها إلى منزلها... ممثلة لبنانية تتعرض للسرقة: ماذا حصل؟

LBCI
أخبار لبنان
13:54

نتائج الامتحانات الرسميّة لشهادة الامتياز الفنيّ في هذا الموعد

LBCI
خبر عاجل
13:50

بيان على إكس: بايدن يقول إنه قرر التنحي عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية

LBCI
خبر عاجل
14:17

بايدن: أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا هاريس لتكون مرشحة حزبنا

LBCI
أمن وقضاء
10:36

غادرت ولم تعد... هل من يعرف مكانها؟

LBCI
أمن وقضاء
16:48

العثور على 3 مواطنين فُقدوا في منطقة القرنة السوداء

LBCI
فنّ
03:47

بعد الشائعات التي طالتها مؤخراً... طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف تطورات حالتها الصحية

LBCI
فنّ
04:03

أغنية تقود تامر حسني إلى المحكمة... ما القصة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More