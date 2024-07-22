الدفاعات الجوية الروسية تدمر 8 مسيرات أوكرانية قرب مصفاة نفط في توابسي

أفاد مسؤول محلي اليوم، بأن الدفاعات الجوية الروسية دمرت ثماني طائرات مسيرة أوكرانية قرب بلدة توابسي المطلة على البحر الأسود حيث توجد مصفاة تابعة لشركة النفط الروسية العملاقة روسنفت.



وكتب سيرغي بويكو رئيس بلدية توابسي الواقعة في منطقة كراسنودار على تطبيق تيليغرام: "حتى الخامسة صباحا (0200 بتوقيت غرينتش) لم يتم رصد أي ضرر للبنية التحتية أو المباني السكنية ولا يوجد قتلى أو مصابين".



وأعلنت قناتا شوت وماش الروسيتان للأخبار على تيليغرام أن سلسلة انفجارات سمعت قرب مصفاة توابسي في الساعات الأولى اليوم.