بعد انسحاب بايدن... الدولار يتراجع واليوان يستقر

تراجع الدولار اليوم في رد الفعل الأولي على قرار الرئيس الأميركي جو بايدن الانسحاب من حملة إعادة انتخابه ليمهد الطريق أمام مرشح ديمقراطي آخر يخوض السباق أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب.



واستقر اليوان الصيني إلى حد كبير بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر فائدة رئيسي.



وانخفض الدولار 0.08 بالمئة إلى 157.38 ين في المعاملات الآسيوية المبكرة، في حين صعد اليورو 0.11 بالمئة إلى 1.0895 دولار.



وأعلن بايدن انسحابه من سباق انتخابات الرئاسة الأحد ودعم نائبته كاملا هاريس لتحل محله كمرشحة للحزب الديمقراطي في انتخابات الخامس من تشرين الثاني.



وارتفع الجنيه الإسترليني 0.15 بالمئة إلى 1.2931 دولارا.



وزاد الدولار الأسترالي 0.08 بالمئة إلى 0.6691 دولارا.



واستقر الدولار عند 7.2881 يوان في المعاملات الخارجية.

