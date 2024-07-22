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تايوان تبدأ مناورات سنوية تهدف لمحاكاة قتال فعلي

أخبار دولية
2024-07-22 | 01:03
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تايوان تبدأ مناورات سنوية تهدف لمحاكاة قتال فعلي
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تايوان تبدأ مناورات سنوية تهدف لمحاكاة قتال فعلي

بدأت تايوان مناوراتها الحربية السنوية هان كوانغ اليوم، والتي تهدف هذا العام إلى أن تكون أقرب ما يمكن إلى القتال الفعلي ومحاكاة كيفية صد هجوم صيني.

وتجري الصين، التي تعتبر تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي جزءا من أراضيها، مناورات منتظمة حول الجزيرة منذ أربع سنوات للضغط على تايبه لقبول مطالبة بكين بالسيادة، على الرغم من اعتراضات تايوان القوية.

وألغت مناورات تايوان هذا العام عناصر كانت في معظمها للاستعراض، مثل عروض القوة النارية المكتوبة، في حين ستكون هناك تدريبات ليلية مكثفة وتدريب على كيفية العمل في ظل انقطاع خطوط تلقي الأوامر.

وفي بداية المناورات في مدينة تاويوان الشمالية، خارج تايبه ومقر المطار الدولي الرئيسي في تايوان، تجمع جنود الاحتياط لتلقي أوامرهم كما يفعلون خلال الحرب.

وفي وقت لاحق من اليوم، سيتدرب الجيش على الدفاع عن ميناء رئيسي في تايبه.

ويوم الخميس، سيتم إغلاق مطار تاويوان لمدة ساعة في الصباح لإجراء التدريبات، على الرغم من أنه من المتوقع أن يضرب إعصار الجزيرة في ذلك اليوم مما يعني احتمال تأجيل التدريبات.

ولن تجرى التدريبات بالذخيرة الحية إلا على جزر تايوان النائية، بما في ذلك كينمن وماتسو اللتين تقعان بجوار الساحل الصيني وكانتا مسرحا لاشتباكات متقطعة خلال ذروة الحرب الباردة.

وستقام المناورات الحربية التي تستمر خمسة أيام بالتزامن مع تدريبات الدفاع المدني في وانآن، حيث يتم إخلاء شوارع المدن الكبرى لمدة نصف ساعة خلال محاكاة هجوم صاروخي صيني، وستنطلق إنذارات اختبارية على الهواتف المحمولة.

أخبار دولية

تايوان

مناورات

قتال فعلي

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