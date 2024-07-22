الجيش الإسرائيلي يأمر سكان غزة بإخلاء الأجزاء الشرقية من خان يونس

أمر الجيش الإسرائيلي سكان غزة بإخلاء الأجزاء الشرقية من مدينة خان يونس، معلنا أنه "سيعمل بقوة" ضد تجدد إطلاق القذائف الصاروخية وعمليات المسلحين من المنطقة التي صنفها منطقة إنسانية.



وقال الجيش إنه سيقوم بملاءمة حدود المنطقة الإنسانية من أجل إبعاد السكان المدنيين عن مناطق القتال.