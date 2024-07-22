روسيا تعلن إسقاط 75 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا

أعلنت روسيا إسقاط 75 طائرة مسيّرة أطلقتها كييف في اتجاه أراضيها خلال ليل الأحد الإثنين، 47 منها في أجواء منطقة روستوف الجنوبية الحدودية مع أوكرانيا.



وقالت وزارة الدفاع في بيان مفصّل إن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت 47 طائرة مسيّرة فوق منطقة روستوف"، إضافة الى 17 فوق بحر آزوف والبحر الأسود، وثمانٍ في أجواء منطقة كراسنودار. كذلك، اعترضت الدفاعات طائرة مسيّرة في أجواء كل من مناطق بيلغورود وفورونيج وسمولنسك، بحسب البيان.