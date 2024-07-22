منذ اندلاع أعمال العنف... توقيف أكثر من 500 شخص في العاصمة البنغلادشية

أوقف أكثر من 500 شخص منذ اندلاع أعمال العنف في العاصمة البنغلادشية دكا خلال مواجهات تخللت على مدى أيام احتجاجات على نظام الحصص الوظيفية، وفق ما أفادت الشرطة الاثنين.



وقال المتحدث باسم شرطة مدينة دكا فاروق حسين وكالة فرانس برس: "أوقف 532 شخصا على الأقل بسبب أعمال العنف (...) من بينهم بعض قادة الحزب الوطني البنغلادشي المعارض".

