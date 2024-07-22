نتنياهو: إسرائيل ستكون أقوى حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط بغض النظر عمن سيفوز بالرئاسة

اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستكون أقوى حليف للولايات المتحدة في الشرق الأوسط بغض النظر عمن سيفوز بالرئاسة في تشرين الثاني.



وأضاف نتنياهو، متحدثا للصحفيين قبل توجهه إلى واشنطن، أنه سيشكر جو بايدن على كل ما فعله من أجل إسرائيل، وذلك بعد يوم من انسحاب الرئيس الأميركي من سباق الرئاسة.



وتابع أنه سيناقش قضايا مثل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة وهزيمة حماس.