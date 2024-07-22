الكرملين بعد انسحاب بايدن من سباق الرئاسة: حرب أوكرانيا أكثر أهمية بالنسبة لنا

بعد انسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن من سباق الرئاسة، أكد الكرملين أن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لروسيا هو تحقيق أهدافها في حرب أوكرانيا وليس السياسة الأميركية التي قالت موسكو إنها قد تشهد تغيرات كثيرة خلال الأشهر المقبلة.



وانسحب بايدن من سباق الرئاسة الأحد تحت ضغط متزايد من زملائه الديمقراطيين وأيد نائبته كاملا هاريس كمرشحة الحزب لمواجهة الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات تشرين الثاني.



وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لموقع شوت الإخباري: "لا تزال هناك أربعة أشهر على الانتخابات، وهذه فترة طويلة يمكن أن يتغير خلالها الكثير".



وأضاف بيسكوف: "علينا التحلي بالصبر ومراقبة ما يحدث بعناية. الأولوية بالنسبة لنا هي العملية العسكرية الخاصة"، مستخدما التعبير الذي يصف به الرئيس فلاديمير بوتين الحرب في أوكرانيا.