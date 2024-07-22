وزير الخارجية الأوكراني يزور الصين من 23 إلى 25 تموز

يزور وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الصين هذا الأسبوع لإجراء محادثات بشأن إنهاء الحرب بين كييف وموسكو التي دخلت عامها الثالث، وفق ما أعلنت وزارته الاثنين.



وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان الاثنين "سيكون الموضوع الرئيسي للمحادثات إيجاد سبل لوقف العدوان الروسي ودور الصين في تحقيق سلام مستدام وعادل".

