نتانياهو يغادر إسرائيل في زيارة لواشنطن "مهمة للغاية"

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإثنين إسرائيل متوجها إلى الولايات المتحدة حيث من المقرر أن يلقي خطابا تاريخيا أمام الكونغرس الأميركي هذا الأسبوع فيما يشوب توتر العلاقة بين الحليفين بسبب الحرب في غزة.



ووصف نتانياهو زيارته بأنها "مهمة للغاية" في مرحلة "تشهد حالة من عدم اليقين السياسي الكبير" في إشارة إلى إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عدم الترشح لولاية رئاسية جديدة. وتواجه إسرائيل ضغوطا أميركية بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في حربها المستمرة في قطاع غزة.