وزير الخارجية الفرنسي يؤكد أن الوفد الإسرائيلي "مرحب به" في أولمبياد باريس



أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الإثنين أن الوفد الإسرائيلي "مرحب به" في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها باريس، وذلك بعد تصريحات للنائب الفرنسي اليساري توما بورت أثارت جدلاً في البلاد.



وأوضح سيجورنيه من بروكسل "أود أن أقول إن الوفد الإسرائيلي مرحب به في فرنسا للمشاركة في الألعاب الأولمبية"، معتبرا أن تصريحات بورت بشأن عدم الترحيب بهم "غير مسؤولة وخطرة". وشدد على أنه سيكرر نقل الموقف الرسمي "الى الحكومة الإسرائيلية"، مشيراً الى أنه سيتحدث الى نظيره يسرائيل كاتس خلال الساعات المقبلة.