كييف تعلن مسؤوليتها عن هجوم على مصفاة للنفط في روسيا

أعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عن هجوم بواسطة مسيّرات على مصفاة في جنوب غرب روسيا، فيما أكد الجيش الروسي إسقاط 80 مسيّرة أوكرانية خلال الليل وصباح الاثنين.



وأكد مصدر في أوساط الدفاع الأوكرانية أن مسيّرات عدة هاجمت مصفاة في مدينة توابسيه الواقعة على البحر الأسود في منطقة كراسنودار في جنوب غرب روسيا ما تسبب باندلاع حريق.



ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر قوله: "إننا نقيّم حجم الأضرار"، مشيرا إلى أنها مصفاة تابعة لمجموعة "روسنفت" الروسية العملاقة ومجهزة بمحطة تصدير فيما 90 من انتاجها تقريبا موجه للتصدير.



وكانت السلطات المحلية كتبت عبر تلغرام أن الحريق اندلع "جراء سقوط حطام مسيّرات".



وقالت السلطات: "نظام كييف حاول مجددا مهاجمة منشآت مدنية في توابسيه بواسطة مسيّرات"، مشيرة إلى مشاركة أكثر من مئة عنصر من فرق الإطفاء في إخماد الحريق الذي لم يؤد وفق المعلومات الأولية إلى وقوع ضحايا.



وأعلن الجيش الروسي إسقاط 80 طائرة مسيّرة أطلقتها كييف في اتجاه أراضيها خلال الليل الماضي وصباح الاثنين، 47 منها في أجواء منطقة روستوف الجنوبية الحدودية مع أوكرانيا.



وقالت وزارة الدفاع في بيان مفصّل إن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت 47 طائرة مسيّرة فوق منطقة روستوف".



وأوضح المصدر نفسه أن 17 مسيّرة أسقطت فوق بحر آزوف والبحر الأسود، وثمانٍ في أجواء منطقة كراسنودار. كذلك، اعترضت الدفاعات طائرة مسيّرة في أجواء كل من مناطق بيلغورود وفورونيج وسمولنسك، بحسب البيان.



وفي بيان منفصل، أعلن الجيش أنه أسقط خمس مسيّرات قرابة الساعة السابعة (الرابعة ت.غ) فوق منطقة استراخان.