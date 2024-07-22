منتدى عائلات الرهائن في قطاع غزة يؤكد مقتل إثنين منهم خلال احتجازهما لدى حماس

أعلن منتدى عائلات الرهائن المحتجزين في قطاع غزة اليوم، مقتل إثنين منهم خلال احتجازهما لدى حماس منذ السابع من تشرين الأول الماضي.



وقال المنتدى في بيان إن ياغيف بوخشتاب (35 عاما) وأليكس دانسنغ (76 عاما) اختطفا خلال هجوم السابع من تشرين الأول الذي نفذته حماس داخل الأراضي الإسرائيلية، وإن مقتلهما يمثل "تذكيرا صارخا بالحاجة الملحة" لإعادة الرهائن.