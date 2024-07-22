بوريل: ما يحدث في غزة لا يُمكن تقبله ومواصلة التعاون مع إسرائيل بشكل طبيعي غير ممكن حاليًا

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إلى أنّ "ما يحدث في غزة لا يمكن تقبله وندعم تطبيق قرار محكمة العدل الدولية".



وأعلن، في تصريح، أنّه "لا يمكن مواصلة التعاون مع إسرائيل بشكل طبيعي في ظل الوضع الحالي".