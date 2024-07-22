الشرطة الإسرائيلية: كندي حاول تنفيذ هجوم طعن في إسرائيل

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم، أن مواطنا كنديا حاول تنفيذ هجوم طعن في بلدة بجنوب إسرائيل قبل "تحييده".



ووقعت المحاولة الفاشلة لتنفيذ الهجوم عند مدخل نتيف هعسراه، وهي بلدة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة تضررت بشدة خلال هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من تشرين الأول على جنوب إسرائيل.



وقال الجيش الإسرائيلي إن المهاجم "خرج من سيارته وهدد بسكين أفرادا في فرقة التدخل السريع الخاصة بالتجمع السكني والتي تعمل في المنطقة".



وأضاف الجيش في بيان: "ردت فرقة التدخل السريع بإطلاق النيران وحيّدت المشتبه به. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات في صفوف قوات الأمن".



وذكر متحدث باسم الشرطة أن المهاجم يحمل الجنسية الكندية.