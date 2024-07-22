الكرملين: هاريس استخدمت "خطابا غير وديّ" تجاه روسيا

أكّد الكرملين أنه لاحظ "الخطاب غير الودّي" تجاه روسيا الذي استخدمته نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس التي يرجّح بأن تحلّ مكان جو بايدن كمرشحة الحزب الديموقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية.



وأفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق بأن موسكو تُفضّل بايدن على المرشح الجمهوري دونالد ترامب على اعتبار أنه يمكن "التنبّؤ" بردود فعل الرئيس الديموقراطي بسهولة أكبر.



ولدى سؤاله عن موقف الكرملين من حلول هاريس مكان بايدن كمرشحة، قال المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف: "صدرت بعض التصريحات التي كانت مليئة بخطاب غير وديّ حيال بلادنا".