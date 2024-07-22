مقتل 5 في إطلاق نار داخل دار لرعاية المسنين في كرواتيا

أفادت وسائل إعلام كرواتية بأن مسلحًا قتل خمسة أشخاص في دار لرعاية المسنين بمدينة داروفار شرق زغرب.



وقال وزير الصحة فيلي باروس لقناة إن1 التلفزيونية إن خمسة أشخاص أصيبوا في الهجوم ونقلوا إلى المستشفيات.



وكتب رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش على منصة "إكس" يقول: "أصابنا مقتل خمسة أشخاص بدار لرعاية المسنين في داروفار بالصدمة".

