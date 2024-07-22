محادثات أمنية يابانية أميركية

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية أنّ وزراء الخارجية والدفاع من اليابان والولايات المتحدة سيعقدون محادثات أمنية في اليابان يوم 28 تموز.



وستتناول المحادثات الردع الموسع، وهو مصطلح يستخدم لوصف التزام الولايات المتحدة باستخدام قواتها النووية والتقليدية لردع الهجمات على حلفائها.