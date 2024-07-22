خفر السواحل اليونانيّ نفى اتهامات تركية بدفع مهاجرين إلى تركيا

نفى خفر السواحل اليونانيّ اتهامات من وزارة الدفاع التركية بأنه دفع مهاجرين من قبالة جزيرة ليسبوس إلى تركيا.



ونشرت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق مقطعًا مصورًا بطائرة مسيرة على منصة إكس يظهر عملية لخفر السواحل اليونانيّ.



وقالت إنّ سفينة يونانية تدفع قاربًا على متنه مهاجرين من قبالة شمال جزيرة ليسبوس إلى المياه الإقليمية التركية.



وأضافت الوزارة على منصة إكس "إبلاغ قيادة خفر السواحل لدينا على الفور والتي أنقذت المهاجرين المعنيين بواسطة قارب وصل إلى المنطقة".