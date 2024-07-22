محكمة روسية تقضي بسجن صحفية في إذاعة أوروبا الحرة 6 أعوام ونصف

أعلن المكتب الصحفي في محكمة روسية اليوم الاثنين أن المحكمة قضت بسجن الأميركية الروسية ألسو كورماشيفا، الصحفية في إذاعة أوروبا الحرة، لمدة ستة أعوام ونصف بعد إدانتها بنشر معلومات كاذبة عن الجيش الروسي.



وذكر متحدث باسم المحكمة ومقرها كازان أن الحكم صدر على كورماشيفا يوم الجمعة، وهو نفس اليوم الذي أصدرت فيه محكمة في يكاترينبورغ حكمًا على إيفان غيرشكوفيتش، الصحفي في صحيفة وول ستريت جورنال، بالسجن 16 عامًا بتهمة التجسس في أعقاب تنديد الصحيفة والولايات المتحدة بالمحاكمة ووصفها بأنها زائفة.



وقال ستيفن كابوس رئيس إذاعة أوروبا الحرة ورئيسها التنفيذي لوكالة أسوشيتد برس اليوم الاثنين إن إدانة كورماشيفا "استهزاء بالعدالة"، مشيرًا إلى أن "النتيجة العادلة الوحيدة هي إفراج الخاطفين الروس فورًا عن ألسو من السجن".



وكورماشيفا صحيفة مقيمة في براج ووالدة لطفلين، وهي رهن الاحتجاز في منطقة تتارستان الروسية، مسقط رأسها، منذ 18 تشرين الأول. وكانت قد احتجزت لفترة وجيزة في وقت سابق حزيران الماضي حينما حاولت السفر جوًا خارج روسيا بعد زيارة والدتها.



وخلصت محكمة، في بادئ الأمر، إلى أنها مذنبة بالتقاعس عن إعلان حيازتها جواز سفر أميركيًا، وهو أمر إلزامي بموجب القانون الروسي، وجرى تغريمها. ثم اتهمت بالتقاعس عن تسجيل نفسها "كموظفة أجنبية"، وهي تهمة دفعت ببراءتها منها.