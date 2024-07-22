قائد الجيش في بنغلادش يعلن أن الوضع تحت السيطرة

أعلن قائد الجيش في بنغلادش الإثنين أن الوضع بات "تحت السيطرة" بعد نشر قوات لوقف الاضطرابات المستمرة منذ عدة أيام.وقال الجنرال وقر الزمان في بيان بعد تفقد قواته في مواقع مختلفة من العاصمة دكا: "الوضع الأمني تحت السيطرة بعد نشر الجيش".