جهاز الخدمة السريّة الأميركي "فشل" في حماية ترامب

أقرّت مديرة جهاز الخدمة السريّة الأمريكي كيمبرلي تشيتل بأن الوكالة "فشلت" في مهمة منع محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.وقالت تشيتل أثناء إدلائها بشهادتها أمام لجنة المحاسبة والإشراف التابعة لمجلس النواب الأميركي إن "مهمة جهاز الخدمة السريّة الرسمية هي حماية قادة بلادنا في 13 تموز، فشلنا".وأضافت: "بصفتي مديرة جهاز الخدمة السريّة في الولايات المتحدة، أتحمّل المسؤولية الكاملة عن أي ثغرة أمنية".