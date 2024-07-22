الحرس الثوريّ الإيرانيّ اعترض طريق ناقلة تحمل أطنان زيت الغاز البحريّ

اعترض الحرس الثوريّ الإيرانيّ طريق ناقلة تحمل 1500 طن من زيت الغاز البحريّ وترفع علم توجو وتديرها الإمارات، وفق ما أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحريّ.



وحدثت الواقعة الأحد على بعد 61 ميلًا بحريًا، جنوب غربي ميناء بوشهر الإيرانيّ.



وقالت الشركة إنّ من غير المرجح أن يكون لهذه الواقعة دوافع سياسية ولم يتم تقييمها على أنها تمثل عملاء "من أعمال الحرب".